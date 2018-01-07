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| | Алексей Маклаков обижает друзей, не одалживая им деньги – Нумеролог

Алексей Маклаков обижает друзей, не одалживая им деньги – Нумеролог

Вчера, 16:51
Знаменитый нумеролог Клара Кузденбаева в день рождения знаменитого «прапорщика Шматко» Алексея Маклакова сделала для него нумерологический прогноз. По результатам своих расчетов эксперт выяснила, что актер часто обижает своих друзей тем, что не дает им денег взаймы. Сегодня Маклаков празднует свой 57 день рождения.

Алексей Маклаков обижает друзей, не одалживая им деньги – Нумеролог

 

Кузденбаева сообщила, что Алексей появился на свет под счастливой звездой. День его рождения астрологи именуют «Днем обоснования». Благодаря этому, по словам нумеролога, у актера крепкая семья и успешная карьера. Однако благодарить за это Маклакову нужно не только удачное расположение звезд на небосклоне, но и свой напористый характер. Нумеролог заявил, что если бы карьера актера у Алексея не задалась, он с тем же успехом мог стать судьей или адвокатом. Его нумерология идеально подходит для занятия юриспруденцией.

Несмотря на все добродушие, которое актер излучает, друзья отмечают некоторую прижимистость. Он никогда не дает взаймы, чем поначалу очень обижал приятелей. Однако долго злиться на него не получается – слишком легкий и задорный у него нрав. Также нумеролог предсказала ему рождение внука или внучки через два года, а его небольшую скаредность объяснила следованием принципу «все в дом, все в семью».
Дарья Светозарова
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