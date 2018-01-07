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| | Агния Дитковските легла в постель с новым мужчиной и сыном

Агния Дитковските легла в постель с новым мужчиной и сыном

Вчера, 16:57
Впервые в своей жизни актриса Агния Дитковските снялась в постели с сыном и новым мужчиной. 

Агния Дитковските легла в постель с новым мужчиной и сыном

 

Расставшись с Алексеем Чадовым, Агния не распространялась на счет личной жизни. Позже в Сети появились материалы о ее второй беременности. Слухи подтвердились, когда Дитковските пришла на премьеру фильма "Танцы насмерть", где она сыграла одну из ролей. При этом, немного позже она опровергла данную новость и даже засветилась в одном из спектаклей вместе с Чадовым. Бывшая пара даже отправилась на отдых с общим сыном Федором.

 


Недавно Дитковските опубликовала в Сети новый снимок. В постели рядом с актрисой оказался как ее сын, так и неизвестный парень. Фанаты узнали в ней брата звезды Доминика Раманаускаса. Наиболее внимательные фолловеры увидели, у ребят разные части тела: брови, подбородок и уши.
Никита Готский
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