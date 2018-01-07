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| | Умирающая Ольга Бузова сообщила о воскрешении

Умирающая Ольга Бузова сообщила о воскрешении

Вчера, 16:44
Певица и телеведущая Ольга Бузова, умирающая от простуды, сообщила о воскрешении. Солнце Дубая вернуло ей силы.

Умирающая Ольга Бузова сообщила о воскрешении

 

Около 3 дней назад Ольга Бузова сообщила в Instagram, что её организм дал сбой. Простудившейся девушке было больно говорить. Она страдала от слабости, жара и ломоты в теле, а на душе было тяжело.

Благодаря любви и поддержке отзывчивых близких, всегда готовых сорваться за лекарствами, Бузова пережила простуду. Перед выступлением в Дубае ей полегчало, к вечеру даже удалось выйти на пляж. После этого певица почувствовала себя гораздо лучше. "Солнышко всегда мне придаёт энергию и силы" - написала она в соцсети, поблагодарив фан-клуб за тёплые слова и пожелания выздоровления. В субботу, 6 января, Бузова сумела провести рождественский концерт в столице ОАЭ.
Яна Татьянина
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