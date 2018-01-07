Фанатов поразила естественная красота супруги рэпера Баста

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Учёные опровергли наличие сферы Дайсона.
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Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?
На странице супруги рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста, появилось странное сообщение о взломах страниц в социальных сетях. Поклонники сразу
Василий Вакуленко, боле известный как рэпер Баста, на своей странице в Instagram сделал трогательное признание Елене Пинской-Вакуленко признание в любви.
Сегодня рэпер Василий Вакуленко, более известный под сценическими псевдонимами Баста и Ноггано, решил сесть на диету. В своем аккаунте в Instagram музыкант