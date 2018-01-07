Фанатов поразила естественная красота супруги рэпера Баста

Жена рэпера Баста восхитила поклонников естественной красотой во время отдыха с детьми на тёплом курорте, как сообщает издание «Версия Инфо».

Елена Вакуленко не общается с журналистами, а также никогда не пытается себя приукрасить. Жена Басты – не публичный человек, она уделяет внимание возлюбленному и детям. Единственное место, где Елена Вакуленко всё же себя показывает, это социальная сеть Instagram.

Там часто появляются снимки жены Басты, и некоторые из них восхищают подписчиков. Когда интернет-пользователи увидели фотографии с курорта с детьми, то похвалили Елену Вакуленко за естественную красоту, попросив никогда не ложиться под нож хирурга и воспринимать всегда свои годы и статус так, как есть.

Ирина Летинская