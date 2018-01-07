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| | Садальский поделился фото своих внучек

Садальский поделился фото своих внучек

Сегодня, 14:33
Актер Станислав Садальский поделился с поклонниками фотографией крещения своих внучек. Уже давно журналистам не удавалось узнать ничего нового о личной жизни Станислава Юрьевича. Ходят слухи, что актер до сих пор состоит в законном браке, хоть его коллега по актерскому ремеслу Татьяна Васильева неоднократно получала от него предложения руки и сердца.

 </p>>Актриса откровенно рассказала, что Садальский просил ее стать его женой, но неизменно получал отказ. При этом Татьяна Григорьевна считает партнера по сцене самым близким человеком, но привязанность, которую к нему испытывает, называет дружеской. О личной жизни Садальского в Википедии весьма скудная информация. Интернет-издание сообщает, что актер женился в 70 годах прошлого столетия на гражданке Финляндии, а в 1975 у них родилась дочь Пирио. Девочка вместе с матерью осталась в Хельсинки, а отец видел ее всего дважды в жизни.

Недавно актер разрешил поклонникам и журналистам заглянуть «за кулисы» и продемонстрировал фото крещения двух внучек, Аллы и Лизы, в одном из старинных храмов Санкт-Петербурга. Крестили малышек два года назад. Есть документальные подтверждения, что отец нынешнего президента РФ Владимира Путина – Владимир Спиридонович Путин – также крестился в храме Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Как признался сам Станислав Юрьевич, здесь в 19 столетии протоиереем служил его прапрадед Николай Садальский.

Дарья Светозарова
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