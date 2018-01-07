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| | Елена Темникова смущается, когда даёт автографы

Елена Темникова смущается, когда даёт автографы

Сегодня, 14:27
Популярная исполнительница Елена Темникова сообщила в Instagram, что смущается, когда пишет автографы, по данным «Версия Инфо». Поклонники заявили, что певица просто пытается показаться скромницей.

Елена Темникова смущается, когда даёт автографы

 

Елена Темникова отметила, что она давно выступает, однако смущение никуда не делось. Это очень удивило фанатов, поскольку для шоу-бизнеса очень привычно подписывать что-то для поклонников, едва ли не важнейшая деталь профессии.

Елена Темникова смущается, когда даёт автографы

 

Другие интернет пользователи наоборот поддержали Елену Темникову. По их словам, благодаря автографу от артистки у человека может появиться приятное воспоминание. Они предрекли Елене Темниковой, что она в будущем превратится в величайшую певицу отечественной эстрады. Также поклонники порадовались, что артистка одела простое платье, а не привычный странный «мешок».

Ирина Летинская
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