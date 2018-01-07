Елена Темникова смущается, когда даёт автографы

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Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.
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Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?
Известная российская певица Елена Темникова всегда удивляла своих поклонников. Однако на этот раз многие были просто шокированы тем, как артистка сменила свой
Елена Темникова стала одним из гостей предыдущего шоу «Вечерний Ургант». Концертный наряд певицы пользователи соцсетей не поняли и раскритиковали.
Исполнительница Елена Темникова на личном профиле в сети Instagram обнародовала фотоснимок со своей маленькой дочерью Александрой. Фанатам артистка дала советы