Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой
| | Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами

Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами

Сегодня, 13:26
Евгений Плющенко завершает сезон нового шоу «Щелкунчик» и подводит итоги, среди которых есть абсолютные рекорды.

Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами

 

Кротко Плющенко огласил результаты в своём блоге в Instagram, не забыв поблагодарить главных людей каждого шоу – аудиторию. Согласно данным фигуриста, в Москве они в общем собрали под одной крышей 162 тысячи зрителей, побив «все мыслимые и немыслимые рекорды», а именно - 20 «Олимпийских». Также из столицы и Московской области было привезено порядка 9000 детей из детских домов, детей-инвалидов и многодетных семей.

Также журналисты «ВладТайм» сообщают, что над одним только шоу работало 220 человек команды. Отдельное «спасибо» заслужила Яна Рудковская: «Благодаря твоей неутомимой энергии, титанической работе и вкусу это получилось вкусно и красиво и очень технологично! Настоящая Рождественская Сказка!» - пишет Плющенко старший. В свою очередь поклонники поблагодарили группу и обещали посетить следующие шоу в декабре и январе.
Новости по теме
Яна Рудковская не стала отменять шоу Плющенко из-за объявленного траура
Яна Рудковская не стала отменять шоу Плющенко из-за объявленного траура

В социальной сети Instagram продюсер Яна Рудковская сообщила, что не будет отменять из-за объявленного траура представление «Щелкунчик».

Евгений Плющенко и Яна Рудковская празднуют седьмую годовщину свадьбы
Евгений Плющенко и Яна Рудковская празднуют седьмую годовщину свадьбы

Сегодня, 12 сентября, известный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко принимают поздравления по случаю седьмой годовщины их свадьбы. Об этом они

Яна Рудковская и Евгений Плющенко отдыхают «в раю»
Яна Рудковская и Евгений Плющенко отдыхают «в раю»

«Добро пожаловать в рай» - именно так написала продюсер Яна Рудковская под одним из снимков в Instagram. Оказалось, что звезда и её супруг Евгений Плющенко с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости