Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами

Евгений Плющенко завершает сезон нового шоу «Щелкунчик» и подводит итоги, среди которых есть абсолютные рекорды.

Кротко Плющенко огласил результаты в своём блоге в Instagram, не забыв поблагодарить главных людей каждого шоу – аудиторию. Согласно данным фигуриста, в Москве они в общем собрали под одной крышей 162 тысячи зрителей, побив «все мыслимые и немыслимые рекорды», а именно - 20 «Олимпийских». Также из столицы и Московской области было привезено порядка 9000 детей из детских домов, детей-инвалидов и многодетных семей.Также журналисты «ВладТайм» сообщают, что над одним только шоу работало 220 человек команды. Отдельное «спасибо» заслужила Яна Рудковская: «Благодаря твоей неутомимой энергии, титанической работе и вкусу это получилось вкусно и красиво и очень технологично! Настоящая Рождественская Сказка!» - пишет Плющенко старший. В свою очередь поклонники поблагодарили группу и обещали посетить следующие шоу в декабре и январе.