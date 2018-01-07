Алена Водонаева показала сексуальную фигуру на фоне моря

Алена Водонаева приветствует своих подписчиков с добрым утром. Снимок на берегу моря она опубликовала в Сети.

Никита Готский

Бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2" оправилась отмечать новогодние праздники на Бали. На этом курорте Алена радуется жизни, купается в теплой морской воде и публикует на своей странице в Instagram изображения с отдыха. В ее аккаунте имеется уже достаточно фотографий с морского побережья и экзотических достопримечательностей, теперь же Водонаева решила пожелать подписчикам доброго утра.Так, на новом снимке она находится на фоне моря в запоминающемся купальнике цвета океана. Алена демонстрирует неплохую физическую форму, в частности, плоский живот и стройные ноги. Поклонники оценили прелести кумира, написав ей достаточно комментариев по этому поводу. По мнению одной из подписчиц, Водонаева будто помолодела на глазах. Она сопоставляет это с теплым заграничным отдыхом и любовью. Другие фолловеры отметили яркий купальник звезды и ее красоту.