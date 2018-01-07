Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой
| | Алена Водонаева показала сексуальную фигуру на фоне моря

Алена Водонаева показала сексуальную фигуру на фоне моря

Сегодня, 13:28
Алена Водонаева приветствует своих подписчиков с добрым утром. Снимок на берегу моря она опубликовала в Сети.

Алена Водонаева показала сексуальную фигуру на фоне моря

 

Бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2" оправилась отмечать новогодние праздники на Бали. На этом курорте Алена радуется жизни, купается в теплой морской воде и публикует на своей странице в Instagram изображения с отдыха. В ее аккаунте имеется уже достаточно фотографий с морского побережья и экзотических достопримечательностей, теперь же Водонаева решила пожелать подписчикам доброго утра.

Так, на новом снимке она находится на фоне моря в запоминающемся купальнике цвета океана. Алена демонстрирует неплохую физическую форму, в частности, плоский живот и стройные ноги. Поклонники оценили прелести кумира, написав ей достаточно комментариев по этому поводу. По мнению одной из подписчиц, Водонаева будто помолодела на глазах. Она сопоставляет это с теплым заграничным отдыхом и любовью. Другие фолловеры отметили яркий купальник звезды и ее красоту.
Никита Готский
Новости по теме
Алена Водонаева шокировала фанатов новым фото в Instagram
Алена Водонаева шокировала фанатов новым фото в Instagram

Популярная российская телеведущая Алена Водонаева, ранее являющаяся участницей скандального телепроекта «Дом-2», шокировала поклонников новым фото в Instagram.

Алена Водонаева опубликовала откровенные фото с отдыха
Алена Водонаева опубликовала откровенные фото с отдыха

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» взорвала соцсети своими фотографиями. Алена Водонаева, которая сейчас находится на отдыхе в Таиланде, опубликовала свое

Алена Водонаева подготовила поклонникам эротический сюрприз
Алена Водонаева подготовила поклонникам эротический сюрприз

Известная российская модель и телеведущая Алена Водонаева подготовила эротический сюрприз для своих поклонников. На собственной странице в Instagram девушка

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости