Дмитрия Тарасова и его невесту просят помолиться за здоровье Ольги Бузовой

Дмитрий Тарасов на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал снимок, где он вместе с невестой Анастасией Костенко стоит на фоне храма. «С Рождеством Христовым, друзья! Пусть в ваших домах будут благие вести, вера, понимание и любовь!», - написал футболист в своём блоге. Некоторые встали на защиту Ольги Бузовой и попросили Тарасова помолиться за здоровье певицы.
«За Олю помолитесь там, не забывай свою бывшую», - написала одна из подписчиц. Дело в том, что сейчас звезда «Дом-2» болеет, хотя и накануне выступала в Дубае с концертом. При этом, в ОАЭ Бузова наслаждалась жаркими солнечными лучами и непривычным климатом. Сам же Тарасов никак не стал комментировать необычные просьбы со стороны поклонников. Он уже сделал предложение невесте и, по данным СМИ, ждёт рождения первенца.