Дмитрия Тарасова и его невесту просят помолиться за здоровье Ольги Бузовой

Экс-супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов вместе со своей невестой Анастасией Костенко посетил храм «Преображение господня» в Переделкино накануне Рождества. Поклонники «брошенной» звезды «Дом-2» попросили футболиста помолиться за здоровье певицы.

Вещий Олег

Дмитрий Тарасов на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал снимок, где он вместе с невестой Анастасией Костенко стоит на фоне храма., - написал футболист в своём блоге. Некоторые встали на защиту Ольги Бузовой и попросили Тарасова помолиться за здоровье певицы., - написала одна из подписчиц. Дело в том, что сейчас звезда «Дом-2» болеет, хотя и накануне выступала в Дубае с концертом. При этом, в ОАЭ Бузова наслаждалась жаркими солнечными лучами и непривычным климатом. Сам же Тарасов никак не стал комментировать необычные просьбы со стороны поклонников. Он уже сделал предложение невесте и, по данным СМИ, ждёт рождения первенца.