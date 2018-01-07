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| | Дмитрия Тарасова и его невесту просят помолиться за здоровье Ольги Бузовой

Дмитрия Тарасова и его невесту просят помолиться за здоровье Ольги Бузовой

Сегодня, 13:06
Экс-супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов вместе со своей невестой Анастасией Костенко посетил храм «Преображение господня» в Переделкино накануне Рождества. Поклонники «брошенной» звезды «Дом-2» попросили футболиста помолиться за здоровье певицы.

Дмитрия Тарасова и его невесту просят помолиться за здоровье Ольги Бузовой

 

Дмитрий Тарасов на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал снимок, где он вместе с невестой Анастасией Костенко стоит на фоне храма. «С Рождеством Христовым, друзья! Пусть в ваших домах будут благие вести, вера, понимание и любовь!», - написал футболист в своём блоге. Некоторые встали на защиту Ольги Бузовой и попросили Тарасова помолиться за здоровье певицы.

«За Олю помолитесь там, не забывай свою бывшую», - написала одна из подписчиц. Дело в том, что сейчас звезда «Дом-2» болеет, хотя и накануне выступала в Дубае с концертом. При этом, в ОАЭ Бузова наслаждалась жаркими солнечными лучами и непривычным климатом. Сам же Тарасов никак не стал комментировать необычные просьбы со стороны поклонников. Он уже сделал предложение невесте и, по данным СМИ, ждёт рождения первенца.
Вещий Олег
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