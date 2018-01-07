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| | Наталья Рудова показала соблазнительную фигуру

Наталья Рудова показала соблазнительную фигуру

Сегодня, 13:12
Российская актриса Наталья Рудова поделилась тёплым фото в купальнике с тропического отдыха, а также написала размышления на тему важности слов, которые мы говорим другим.

Наталья Рудова показала соблазнительную фигуру

 

Девушка поделилась своими мыслями на тему важности и необходимости говорить другим людям о том, какие хорошие качества в них есть. Наталья отметила, что сказать человеку, что он красивый – это доля секунды, а вот для самого человека это может стать существенной переменой в жизни. Примечательно, что Рудова написала текст на английском, актриса очень часто излагает свои мысли на иностранном языке.

Поклонники согласились с размышлениями девушки. Многие поддержали её в образе мысли. Однако куда больше фанаты оценили прекрасную фигуру Натальи. Подписчики отметили, что она в прекрасной форме, а также сделали её много лестных комплиментов.
Валерия Голицына
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