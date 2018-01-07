Анастасия Волочкова впечатлила роскошной фигурой в купальнике

Известная российская балерина Анастасия Волочкова впечатлила поклонников роскошной фигурой в купальнике. По данным «Версия Инфо», речь идёт о первом снимке с отдыха на Мальдивских островах.

Анастасия Волочкова выставила фотографию в Instagram, передавая приветы российским «холодам». Подписчики оценили снимок «на ура», написав много комплиментов в адрес внешних данных знаменитости. По их словам, фигура у Анастасии Волочковой подтянутая и очень красивая, причём видно, что не использованы фильтры и коррекция графическими редакторами, как бывало у многих артисток.

Стоит отметить, что нашлись и недовольные. По их мнению, фигура у Анастасии Волочковой ужасная, очень большие плечи, а купальник совсем не по возрасту. Однако знаменитость, как обычно, ничего на это не ответила, давно дав понять, что поклонников слушать она не станет.

Ирина Летинская