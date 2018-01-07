Анастасия Волочкова впечатлила роскошной фигурой в купальнике

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Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.
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Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?
Известная российская балерина Анастасия Волочкова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала необычный снимок. Девушка показала опухшие ноги,
Анастасия Волочкова вызвала недоумение фанатов своей странной фигурой без талии. Балерина опубликовала новое фото в Instagram.
Известная российская балерина Анастасия Волочкова не только учит свою дочь позировать перед камерами, но и приобщает ее к спорту. Так, на днях в интернете