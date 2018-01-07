Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой
| | Алена Водонаева напугала фанатов разехавшейся грудью

Алена Водонаева напугала фанатов разехавшейся грудью

Сегодня, 13:07
Российская звезда Алена Водонаева поразила фанатов некрасивой грудью. Снимки ее фигуры попали в Интернет.

Алена Водонаева напугала фанатов разехавшейся грудью

 

В настоящее время знаменитость находится на отдыхе на Бали. Там она предоставила свободу как своим мыслям, так и телу. Многие поклонники считают, что при освобождении фигуры Водонаева наверняка погорячилась. Речь о том, что грудь Алены смотрится просто отвратительно: бюст разъехался в разные стороны и поэтому любоваться им невозможно.

 

Сама звезда, по всей видимости, считает совсем иначе. Она продолжает показывать собственное тело с немаленькими плечами и некрасивой грудью. Более того, Водонаева называет свою фигуру прекрасной.

Ранее сообщалось, что экс-учстница "Дом-2" приобрела родителям дом в Геденджике. Новое жилье давно хотели купит е предки, сама Алена обдумывала такоую идею в течение трех лет и наконец решилась. Теперь родители девушки смогут перебраться из Москвы в более теплый край. Ныне она ищет строителей, которые смогут обставить недвижимость в курортном районе.
Никита Готский
Новости по теме
Алена Водонаева нашла пластического хирурга, который уменьшит ее грудь
Алена Водонаева нашла пластического хирурга, который уменьшит ее грудь

Алена Водонаева сообщила, что нашла пластического хирурга, который сделает ее грудь меньше. Поклонники модели достаточно часто задавили ей вопрос на страницах

Алена Водонаева шокировала фанатов новым фото в Instagram
Алена Водонаева шокировала фанатов новым фото в Instagram

Популярная российская телеведущая Алена Водонаева, ранее являющаяся участницей скандального телепроекта «Дом-2», шокировала поклонников новым фото в Instagram.

Алена Водонаева поразила фанатов фотографией у пилона
Алена Водонаева поразила фанатов фотографией у пилона

Алена Водонаева, отечественная модель, телеведущая и певица, поразила фанатов новой фотографией, которую она опубликовала в личном профиле в одной из

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости