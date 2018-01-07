Алена Водонаева напугала фанатов разехавшейся грудью

Российская звезда Алена Водонаева поразила фанатов некрасивой грудью. Снимки ее фигуры попали в Интернет.

В настоящее время знаменитость находится на отдыхе на Бали. Там она предоставила свободу как своим мыслям, так и телу. Многие поклонники считают, что при освобождении фигуры Водонаева наверняка погорячилась. Речь о том, что грудь Алены смотрится просто отвратительно: бюст разъехался в разные стороны и поэтому любоваться им невозможно.

Никита Готский

Сама звезда, по всей видимости, считает совсем иначе. Она продолжает показывать собственное тело с немаленькими плечами и некрасивой грудью. Более того, Водонаева называет свою фигуру прекрасной.Ранее сообщалось, что экс-учстница "Дом-2" приобрела родителям дом в Геденджике. Новое жилье давно хотели купит е предки, сама Алена обдумывала такоую идею в течение трех лет и наконец решилась. Теперь родители девушки смогут перебраться из Москвы в более теплый край. Ныне она ищет строителей, которые смогут обставить недвижимость в курортном районе.