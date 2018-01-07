Парализованная звезда "Битвы экстрасенсов" Дарья Задохина медленно умирает

Бывшая участница битвы экстрасенсов попала в страшную аварию, которая перечеркнула её жизнь на целых десять лет. Девушка осталась прикованной к инвалидной коляске.

Валерия Голицына

Однако за долгое время и многочисленные попытки восстановиться после трагедии, у Дарьи начали появляться первые ощутимые успехи. Девушка заново училась ходить и самостоятельно могла уже сделать несколько шагов. Однако не так давно произошёл несчастный случай, который обессмыслил все труды, проделанные за такое долго время: Дарья Задохина упала со скользкого пандуса около продуктового магазина и сломала обе ноги. Девушка получила очень серьёзные травмы помимо перелома ног. У девушки оказалось сотрясение мозга, и у неё перестал видеть левый глаз.Теперь Дарья прикована к кровати, находится в лежачем положении. Задохина отмечает, что предчувствует скорое приближение смерти. У неё не осталось ни сил, ни средств на восстановление после такой трагедии.