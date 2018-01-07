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| | Марина Африкантова из «Дома-2» рассказала, кто помог ей испытать оргазм

Марина Африкантова из «Дома-2» рассказала, кто помог ей испытать оргазм

Сегодня, 12:44
Марина Африкантова, которую называют секс-символом реалити-шоу «Дом-2», рассказала, кто помог ей испытать пик сексуального наслаждения. 27-летняя красавица предельно откровенно поведала о своих отношениях с 19-летним коллегой по телестройке Романом Капалой.

Марина Африкантова из «Дома-2» рассказала, кто помог ей испытать оргазм

 

Африкантова не стала скрывать, что ее юному возлюбленному не откажешь в умении ублажить даму в постели, что ей было доказано на практике. Без ложной скромности знаменитость рассказала, что с Романом она забыла в одночасье обо всех прошлых любовниках. «Он перебил вкус всех мужчин», - призналась она. Девушка призналась, что впервые испытала настоящий оргазм и добавила, что не верит в то, что ее партнеру всего 19 лет. По словам Марины, Роман просто чувствует ее в постели, и ей даже не приходится ему ничего говорить. Однако Марина предупреждает, что если захочет что-то новое, возлюбленному об этом скажет напрямик.

Африкантова ставит секс во главу угла любовных взаимоотношений и уверяет, что без качественного интима они просто обречены на провал. Главная красотка проекта признается, что инициатива в альковных делах принадлежит Роману, но она не спорит. Недавно они попробовали заняться любовью в океане. Несмотря на незначительный дискомфорт оба любовника остались в восторге.
Дарья Светозарова
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