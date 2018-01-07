Экс-подруга Ди Каприо показала на пляже целлюлитную попу

Почти после каждого посещения курортных зон Гарнн в Интернете появляется изображения модели, причем самыми яркими и запоминающимися фотографиями являются снимки с голой грудью знаменитости, но большой сенсацией они не становятся. Корреспонденты неустанно следят на Тони на пляже, и в этот раз им удалось запечатлеть целлюлитную попу модели. Гарнн всего 25 лет, она входит в число тех девушек, которые из-за своей профессии, обязуются смотреть за собственной физической формой целыми днями. Папарацци удивились, когда увидели совсем другую картину.
Экс-подруга Ди Каприо показала на пляже целлюлитную попуСегодня, 12:42
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