Экс-подруга Ди Каприо показала на пляже целлюлитную попу

Модель Тони Гарнн продемонстрировала на пляже свою целлюлитную попу и оголенную грудь. Бывшую возлюбленную Лео Ди Каприо заметили вездесущие журналисты.

Никита Готский

Почти после каждого посещения курортных зон Гарнн в Интернете появляется изображения модели, причем самыми яркими и запоминающимися фотографиями являются снимки с голой грудью знаменитости, но большой сенсацией они не становятся. Корреспонденты неустанно следят на Тони на пляже, и в этот раз им удалось запечатлеть целлюлитную попу модели. Гарнн всего 25 лет, она входит в число тех девушек, которые из-за своей профессии, обязуются смотреть за собственной физической формой целыми днями. Папарацци удивились, когда увидели совсем другую картину.