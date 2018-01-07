Брэд Питт готов заплатить $120 000 за вечер с «Матерью драконов»

Голливудский актер Брэд Питт был готов заплатить на благотворительном мероприятии 120 000 долларов, за вечер в компании исполнительницы роли матери драконов Дейенерис Таргариен из «Игры Престолов» Эмилии Кларк.

Светлана Славянская

В Лос-Анджелесе, штате Калифорния, состоялось благотворительное мероприятие при участии голливудских звезд. Во время мероприятия на аукцион выставили лот, который предполагал провести один вечер с молодой актрисой Эмилии Кларк и посмотреть эпизод «Игры престолов». Стартовая цена составляла 20 000 долларов, однако гонка быстро обострилась.Брэд Питт изначально предложил 80 000 долларов, после чего поднял свою ставку до 120 000 долларов, чтобы провести вечер с Эмилией Кларк. Однако актера опередил бизнесмен, который предложил 160 000 долларов.