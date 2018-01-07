"Русская Кардашьян" показала свою большую грудь

"Русская Кардашьян" Анастасия Квитко ожидает доставки календаря с ее изображениями. Об этом она сообщает в соцсети Instagram.

Никита Готский

Анастасия не перестает радовать собственных подписчиков в Интернете. Модель публикует эротические фотоснимки, вызывая тем самым как положительные эмоции со стороны фолловеров, так и отрицательные.Накануне "Русская Кардашьян" обнародовала в "паутинке" новый снимок, в очередной раз поразивший откровением подписчиков. Квитко предстала перед ними возле некоей металлической конструкции в одних лишь трусиках, при этом правой рукой прикрывая свою пышную грудь. Фотографию знаменитая российская модель прокомментировала, что находится в ожидании календаря на текущий, 2018, год, где будут ее собственные изображения. Не стоит исключать, что печатная новинка станет носит эротический характер, а фанаты на ней снова увидят оголенные сочные прелести "Русской Кардашьян".