Полураздетый Бибер поразил фанатов татуировками и чтением книги

Джастин Бибер несмотря на свою мегапопулярность воздерживается от частых публикаций в Instagram. Однако недавнее фото вознаградило поклонников за длительное и томительное ожидание. Артист предстал перед фанатами во всей своей красе и продемонстрировал фолловерам атлетичный торс с нанесенными на него причудливыми тату.

Дарья Светозарова

Джастин не просто позировал для фотокамеры – на снимке он целиком поглощен чтением книги, и даже забыл за напиток, который сиротливо стоит рядом в стакане. Всего за семь часов, которые прошли с момента публикации фото лайкнули почти пять миллионов фанатов. Большинство подписчиков, оставивших комменты, написали сплошные междометия: «Вау!», «Круто!», «О-о-ох!».Некоторые остались недовольны постом артиста и написали ему, что с татуировками он переборщил. Часть подписчиков скептически отнеслись к его занятию чтением. Однако подавляющее большинство фанатов были настроены благожелательно, о чем и говорят их отзывы и лайки.