Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой
| | Полураздетый Бибер поразил фанатов татуировками и чтением книги

Полураздетый Бибер поразил фанатов татуировками и чтением книги

Сегодня, 12:24
Джастин Бибер несмотря на свою мегапопулярность воздерживается от частых публикаций в Instagram. Однако недавнее фото вознаградило поклонников за длительное и томительное ожидание. Артист предстал перед фанатами во всей своей красе и продемонстрировал фолловерам атлетичный торс с нанесенными на него причудливыми тату.

Полураздетый Бибер поразил фанатов татуировками и чтением книги

 

Джастин не просто позировал для фотокамеры – на снимке он целиком поглощен чтением книги, и даже забыл за напиток, который сиротливо стоит рядом в стакане. Всего за семь часов, которые прошли с момента публикации фото лайкнули почти пять миллионов фанатов. Большинство подписчиков, оставивших комменты, написали сплошные междометия: «Вау!», «Круто!», «О-о-ох!».

Некоторые остались недовольны постом артиста и написали ему, что с татуировками он переборщил. Часть подписчиков скептически отнеслись к его занятию чтением. Однако подавляющее большинство фанатов были настроены благожелательно, о чем и говорят их отзывы и лайки.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Джастин Бибер усилил охрану для защиты от фанатов
Джастин Бибер усилил охрану для защиты от фанатов

Джастин Бибер решил усилить свою охрану из-за учащающихся случаев нападений фанатов. Некоторые неординарные поступки поклонников серьезно взволновали

Джастин Бибер сделал тату на лице
Джастин Бибер сделал тату на лице

Недавно популярный певец Джастин Бибер поделился, что с радостью бы сделал татуировку в районе лица, но фанаты даже подумать не могли, что слова артиста скоро

Джастин Бибер теряет свих фанатов в Аргенитине
Джастин Бибер теряет свих фанатов в Аргенитине

Вызывающее поведение популярного молодого певца Джастина Бибера возмутило многих аргентинцев. Во время своего выступления в субботу он ясно продемонстрировал,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости