«Это вызывает жалость»: Анастасия Волочкова показала окровавленные ноги в Instagram

Анастасия Волочкова в сети разместила шокирующий снимок своих ступней, которые сильно стерты до крови. «Многие спрашивают, почему я этой радости достойна всей?.. И Мальдивской тоже! Да потому что, мои дорогие, я её заслужила! Каторжным трудом!», - заявила балерина.
Подписчики в комментариях стали осуждать Волочкову за подобные снимки и постоянные оправдания: «Ну и? Зачем "это" показывать? У всех балерин так и что дальше? Только не все ж такие пошлые как Вы, Настя!», «Анастасия почему вы оправдываетесь? Да ещё это фото с изуродованными ступнями, странно.. это вызывает жалость конечно».