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| | «Это вызывает жалость»: Анастасия Волочкова показала окровавленные ноги в Instagram

«Это вызывает жалость»: Анастасия Волочкова показала окровавленные ноги в Instagram

Сегодня, 11:55
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова в личном микроблоге в Instagram доказала, что она достойна отдыха на райских курортах. На фото балерина показала поклонникам свои окровавленные ноги.

 

Анастасия Волочкова в сети разместила шокирующий снимок своих ступней, которые сильно стерты до крови. «Многие спрашивают, почему я этой радости достойна всей?.. И Мальдивской тоже! Да потому что, мои дорогие, я её заслужила! Каторжным трудом!», - заявила балерина.

Подписчики в комментариях стали осуждать Волочкову за подобные снимки и постоянные оправдания: «Ну и? Зачем "это" показывать? У всех балерин так и что дальше? Только не все ж такие пошлые как Вы, Настя!», «Анастасия почему вы оправдываетесь? Да ещё это фото с изуродованными ступнями, странно.. это вызывает жалость конечно».
Светлана Славянская
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