Сестра Жанны Фриске сделала новую татуировку на руке в её честь

Наталья Фриске в личном микроблоге показала снимок, где засветила свою новую татуировку на руке. Поклонники предположили, что знак бесконечности Наталья посвятила своей покойной сестре Жанне Фриске.

Наталья и Жанна Фриске при жизни были очень близки, более того, поклонники всегда поражались тем, как младшая сестра похожа на знаменитую певицу. После смерти Жанны Фриске от рака головного мозга Наталья часто вспоминает о ней в своем микроблоге в Instagram. Недавно она разместила снимок со своей подругой, где в кадр попала новая татуировка Натальи.

Светлана Славянская

На руке девушки появился знак бесконечности, который Наталья посвятила своей сестре. Напомним, у младшей Фриске уже есть татуировка на пояснице в виде узора, который она также посвятила памяти Жанны.