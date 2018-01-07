Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями

Филипп Киркоров отмечает зимние праздники с семьёй и друзьями в Соединённых Штатах, откуда щедро делится фото и видео. На одном из роликов певец запечатлён танцующим в машине во время движения. Поклонники подозревают, что король нетрезв.

Филипп Киркоров может попасть в новые неприятности, но на этот раз с дорожной полицией штата Флорида. После ужина в ресторане в Майями Киркоров отвозил друзей домой. Находясь за рулём и в движении и слушая любимую музыку, он позволял себе отпускать руль, танцевать и не смотреть на дорогу. При этом никто ни из пассажиров не сделал ему замечания.Журналисты «ВладТайм» рассказывают, что некоторые поклонники даже не знали, что Филипп Бедросович умеет водить. Другие попросили быть аккуратным, чтобы не попасть под горячую руку американских полицейских и не создавать международный скандал. Кроме того, фанаты уверены, что король сел за руль не совсем трезвым, хотя он просто мог веселиться под любимого исполнителя, как предполагают другие.