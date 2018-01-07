Ведущая Дана Борисова познакомилась с анонимными наркоманами, показав встречу на большом общем фото, как сообщает VistaNews. Подписчики раскритиковали этот поступок, посчитав, что действия знаменитости показные.

Дана Борисова опубликовала снимок в Instagram, признавшись, что ей было хорошо на этой встрече. По её словам, он поняла, что может надеяться, и её поддержат. Поклонникам не понравилось раскрытие личности наркоманов, учитывая, что в таких обществах предполагается закрытость и анонимность. Также многие отметили, что Дана Борисова словно специально всячески акцентирует внимание на том, как преодолевает алкогольную и наркотическую зависимости.

Подписчики больше посоветовали уделять внимание дочери. Недавно Дана Борисова жаловалась, что девочку пытаются настроить против матери, и интернет-пользователи предупреждают, что с таким поведением ведущей это не предел.

Ирина Летинская