Дана Борисова познакомилась с анонимными наркоманами

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Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.
От Редактора
Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?
Российская телезвезда Дана Борисова проведет Рождество в монастыре. Об этом она написала в Instagram.
Дана Борисова намекнула поклонникам о своем увлечении наркотическими препаратами. Об этом фанаты телеведущей узнали в социальной сети.
Очень скоро телешоу «Дом-2» обретет новую ведущую. По имеющейся информации, Ольга Бузова покидает проект, а на ее место придет всем известная телеведущая Дана