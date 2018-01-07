Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой
| | Маша Малиновская решила кардинально изменить свою внешность

Маша Малиновская решила кардинально изменить свою внешность

Сегодня, 09:42
Скандально известная телеведущая Маша Малиновская сообщила своим поклонникам, что в новом 2018 году хочет снова изменить свою внешность и начнет со смены цвета волос. Фанаты в комментариях стали советовать, в какой цвет лучше перекраситься.

Маша Малиновская решила кардинально изменить свою внешность

 

Известная светская львица и ведущая Маша Малиновская сообщила, что чувствует необходимость снова поменять свою внешность. Ранее Малиновская уже была брюнеткой, рыжей, а теперь блондинка. В своем микроблоге девушка попросила проголосовать подписчиков за лучший цвет волос.

Поклонники решили поддержать Малиновскую и высказались по поводу нового цвета волос телеведущей: «Конечно блонд! Маша Малиновская всегда была самая крутая блондинка страны», «Каждый цвет по-своему интересен и украшает Вас», «Брюнетка вообще шикарная!», «Натуральный или блонд!!! А вообще Вы всегда красавица!».
Светлана Славянская
Новости по теме
Маша Малиновская уменьшила грудь
Маша Малиновская уменьшила грудь

Мария Малиновская все так же продолжает менять свою внешность. Только пару месяцев назад ведущая перекрасилась из блондинки в брюнетку, однако скоро снова

Маша Малиновская не может развестись
Маша Малиновская не может развестись

Известная телеведущая и бывший российский политик Маша Малиновская не может развестись со своим мужем.

Маша Малиновская демонстрирует фигуру в купальнике
Маша Малиновская демонстрирует фигуру в купальнике

Популярная российская телеведущая Маша Малиновская в очередной раз похвасталась перед своими поклонниками новыми снимками.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости