Маша Малиновская решила кардинально изменить свою внешность

Скандально известная телеведущая Маша Малиновская сообщила своим поклонникам, что в новом 2018 году хочет снова изменить свою внешность и начнет со смены цвета волос. Фанаты в комментариях стали советовать, в какой цвет лучше перекраситься.

Светлана Славянская

Известная светская львица и ведущая Маша Малиновская сообщила, что чувствует необходимость снова поменять свою внешность. Ранее Малиновская уже была брюнеткой, рыжей, а теперь блондинка. В своем микроблоге девушка попросила проголосовать подписчиков за лучший цвет волос.Поклонники решили поддержать Малиновскую и высказались по поводу нового цвета волос телеведущей: «Конечно блонд! Маша Малиновская всегда была самая крутая блондинка страны», «Каждый цвет по-своему интересен и украшает Вас», «Брюнетка вообще шикарная!», «Натуральный или блонд!!! А вообще Вы всегда красавица!».