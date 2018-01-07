Брат Меган Маркл пообещал лечиться от алкогольной зависимости

Том Маркл ранее рассказал журналистам, что в новогоднюю ночь из-за алкогольного опьянения на него напала его невеста Дарлин Блаунт. Пара проживает совместно в доме в Орегоне. Сообщается, что девушку отправили в тюрьму после нападения. Том изначально утверждал, что Блаунт начала избивать его кулаками, но вчера вечером он изменил свою теорию и сказал, что травмы он нанес себе сам.
Напомним, что в прошло году горе-родственник актрисы Меган Маркл был арестован за размахивание пистолетом у лица своей невесты во время еще одного пьяного разрыва. Теперь мужчина утверждает, что они оба будут посещать консультации, чтобы вылечить алкогольную зависимость.