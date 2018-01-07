Дочь рэпера Эминема поделилась горячим фото

Дочь рэпера Эминема поделилась горячим фотоСегодня, 09:30
22-летняя Хейли выложила в Instagram снимок, который, по мнению подписчиков, выглядит очень откровенным. При этом некоторые фанаты все-таки отметили, что на снимке нет ничего особенного. Хейли сидит на софе, на ней скромные джинсы, туфли на шпильке и пуловер. Единственное упущение - пуловер облегающий и с большим вырезом, через который немножко оголилась грудь. Это и вызвало такой фурор в социальной сети.
Дочь всемирно известного репера Эминема, которая очень редко выставляет фото на публику, и тем более редко демонстрирует откровенные снимки, в этот раз решила
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