Дочь рэпера Эминема поделилась горячим фото

Дочь рэпера Эминема опубликовала в Instagram горячее фото в довольно откровенной одежде. Сексуальный снимок сразу привлек внимание пользователей.

22-летняя Хейли выложила в Instagram снимок, который, по мнению подписчиков, выглядит очень откровенным. При этом некоторые фанаты все-таки отметили, что на снимке нет ничего особенного. Хейли сидит на софе, на ней скромные джинсы, туфли на шпильке и пуловер. Единственное упущение - пуловер облегающий и с большим вырезом, через который немножко оголилась грудь. Это и вызвало такой фурор в социальной сети.