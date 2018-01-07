Пэрис Хилтон стала сексуальным супергероем

Светская львица опубликовала в Instagram очередное откровенное фото. Пэрис Хилтон предстала в образе сексуального супергероя.

Игорь Махно

На снимке звезда изображена в фиолетовом купальнике на фоне сверкающего космоса. Далеко позади актрисы видна Земля. "В каждом из нас есть супергерой. Нам просто нужно мужество, чтобы надеть плащ", - написала под снимком Пэрис Хилтон.