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| | Пэрис Хилтон стала сексуальным супергероем

Пэрис Хилтон стала сексуальным супергероем

Сегодня, 09:03
Светская львица опубликовала в Instagram очередное откровенное фото. Пэрис Хилтон предстала в образе сексуального супергероя.

Пэрис Хилтон стала сексуальным супергероем

 

На снимке звезда изображена в фиолетовом купальнике на фоне сверкающего космоса. Далеко позади актрисы видна Земля. "В каждом из нас есть супергерой. Нам просто нужно мужество, чтобы надеть плащ", - написала под снимком Пэрис Хилтон.
Игорь Махно
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