Пэрис Хилтон стала сексуальным супергероем

На снимке звезда изображена в фиолетовом купальнике на фоне сверкающего космоса. Далеко позади актрисы видна Земля. "В каждом из нас есть супергерой. Нам просто нужно мужество, чтобы надеть плащ", - написала под снимком Пэрис Хилтон.
Пэрис Хилтон стала сексуальным супергероемСегодня, 09:03
Американская актриса, фотомодель и наследница семейного бизнеса - крупнейшей в мире сети отелей «Hilton Hotels» Пэрис Хилтон в очередной раз порадовала своих
Американская светская львица Пэрис Хилтон в честь Национального дня селфи решила побаловать поклонников своими любимыми сексуальными фотографиями. Фото
Перис Хилтон опубликовала фото в купальнике. На этом снимке четко видно всю красоту фигуры звезды.