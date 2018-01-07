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| | Звёзды российского шоу-бизнеса поздравили поклонников с Рождеством

Звёзды российского шоу-бизнеса поздравили поклонников с Рождеством

Сегодня, 08:19
Просто встретить Рождество в России может себе позволить далеко не каждая звезда российского шоу-бизнеса. Анастасия Волочкова встретила на Мальдивах, Леонид Агутин во Флориде, Ольга Бузова и Тимати в Дубае, но все они решили поздравить верующих поклонников в социальных сетях.

Звёзды российского шоу-бизнеса поздравили поклонников с Рождеством

 

Новогодние праздники совсем изморили звёзд российского шоу-бизнеса. После насыщенной трудовой недели многие решили уехать заграницу. Анастасия Волочкова, к примеру, на Мальдивах. Оттуда девушка поздравила верующих поклонников следующим текстом: «Дорогие, поздравляю всех с Рождеством! Радости вам и любви! Берегите свои души и сохраняйте в свете и чистоте».

Агутин всю неделю будет во Флориде, причём там он столкнулся с «рождественскими морозами» и поэтому пришлось надеть курточку даже. А вот Бузова и Тимати решили встретить Рождество концертом в Дубае. В ночь с 6 на 7 января они выступали в одном из самых посещаемых клубов столицы ОАЭ. Актёры, включая Наталью Рудову и Настасью Самбурскую, отмечают Рождество заграницей.

Но в России уже успели с Рождеством поздравить Максим Галкин, Стас Костюшкин, Сергей Жуков, Игорь Николаев, Олег Газманов, Борис Корчевников, Светлана Лобода и многие другие.
Вещий Олег
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