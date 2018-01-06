Рита Дакота выразила благодарность фанатам

Исполнительница Рита Дакота решила начать праздники с нового поста, адресованного своим неизменным поклонникам. Свое пожелание она опубликовала в своем Instagram.

В своем новом посте Дакота написала много слов благодарности за то, что они все время был верны ей и всегда восхищались ее творчеством. Знаменитость написала, что все положительные изменения в ее творчестве прошли успешно, так как ее поклонники всегда были готовы поддержать ее. Рита Дакота очень дорожит своими фанатами, потому что только они помогали вселить в нее уверенность в своем таланте, который помог завоевать их сердца.В свою очередь подписчики пожелали ей всего наилучшего, так как за свою открытость и честность она достойна всего лучшего. Именно благодаря этим качествам в доме знаменитости всегда должен быть мир и уют, считают пользователи.