Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

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| | Рита Дакота выразила благодарность фанатам

Рита Дакота выразила благодарность фанатам

Вчера, 23:03
Исполнительница Рита Дакота решила начать праздники с нового поста, адресованного своим неизменным поклонникам. Свое пожелание она опубликовала в своем Instagram.

Рита Дакота выразила благодарность фанатам

 

В своем новом посте Дакота написала много слов благодарности за то, что они все время был верны ей и всегда восхищались ее творчеством. Знаменитость написала, что все положительные изменения в ее творчестве прошли успешно, так как ее поклонники всегда были готовы поддержать ее. Рита Дакота очень дорожит своими фанатами, потому что только они помогали вселить в нее уверенность в своем таланте, который помог завоевать их сердца.

В свою очередь подписчики пожелали ей всего наилучшего, так как за свою открытость и честность она достойна всего лучшего. Именно благодаря этим качествам в доме знаменитости всегда должен быть мир и уют, считают пользователи.
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