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| | Лазарев рассказал, где любит отмечать Новый год

Лазарев рассказал, где любит отмечать Новый год

Вчера, 22:59
Певец Сергей Лазарев поведал, отчего он любит новогодние праздники. Об этом он сообщил в Instagram.

Лазарев рассказал, где любит отмечать Новый год

 

В соцсети артист опубликовал фото, на котором показался возле праздничной елки. По словам певца, он привык проводить новогодние торжества в Москве, где на каждом шагу можно встретить праздничные ярмарки и причудливую иллюминацию. Мегаполис наполняется в эти дни настроением и атмосферой праздника. Однако, вместе с тем, жизнь известного человека, не дают Сергею в полной мере воспользоваться этим всем.

Лазарев компенсирует этот недостаток появлением на новогодних выступлениях, посещением театров, где он появляется на сцене, а также участием в телепроектах. Все это помогает артисту получит заряд праздничного настроения. Поклонники благодвря за такие откровения Лазарева, признаваясь о встречах Нового года под его композиции. Люди считают, что с личностью Сергея Лазарева легче идти по жизни.
Никита Готский
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