Сын Валерии Арсений опубликовал пикантный снимок

В Instegram сын певицы Валерии Арсений Шульгин опубликовал снимок, который удивил и шокировал поклонников. Дело в том, что все подписчики считали его романтичным молодым человеком и хорошим музыкантом.

На новой фотографии Арсений стоит у бассейна среди пальм. На руках он держит свою возлюбленную, 22-летнюю модель Анну Шеридан. Она обхватила его ногами за талию и нежно обнимает руками за шею. Стоит напомнить, что в начале отношений молодых людей родители 19-летнего Арсения были против их встреч. Из-за этого парень ушел из дома, чтоб показать родителям всю серьезность своих намерений.

Этот снимок не остался без внимания поклонников. Фанаты сразу заметили, что молодые люди прекрасно смотрятся вместе. Они пожелали паре много любви и искренности их чувствам, так как они не стараются их скрыть от всех. Также поклонники с нетерпением ждут будущей свадьбы Арсения и Анны.