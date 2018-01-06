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| | Модель Елена Перминова отмечает Новый год в Мексике

Модель Елена Перминова отмечает Новый год в Мексике

Вчера, 22:37
На просторах Мексики встретила Новый год модель Елена Перминова. О полученных впечатлениях она рассказывает в соцсети.

Модель Елена Перминова отмечает Новый год в Мексике

 

Перминова вместе с супругом и детьми проводит новогодние каникулы на мексиканском побережье. Звезда делиться с подписчиками изображениями местных пейзажей и ее родных. Модель, в свою очередь, нередко меняет костюмы самых разнообразных стилей. Перед наступлением новогодних торжеств Перминова посетила европейский курорт Куршевель, а после отправилась в Мексику. Там она выбрала элитный курорт Тулум, который находится в восточной части этого латиноамериканского государства.

Елена публикует фото, в которых предстает в разной одежде: в костюме хаки, традиционных пляжных нарядах, джинсах, толстовках и многом другом. Некоторые ее костюмы могут показаться самыми настоящими произведениями искусства дизайнеров,но вряд ли они имеют хорошую практичность на морском отдыхе.
Никита Готский
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