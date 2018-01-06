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| | Бузова написала стихотворение Деду Морозу

Бузова написала стихотворение Деду Морозу

Вчера, 22:22
На станице знаменитой ведущей и исполнительницы Ольги Бузовой в Instagram опубликовано стихотворение, которое написала сама знаменитость. Это произведение было создано в стиле пожелания Деду Морозу на Новый год.

Бузова написала стихотворение Деду Морозу

 

Поклонники Бузовой заметили, что у нее не совсем праздничное настроение. Это видно по всем публикациям в интернете, так как все ее посты сквозят печальными нотками. В стихотворении также чувствовалась грусть. В своем произведении знаменитость написала, что в прошлом просила у новогоднего волшебника дорогие украшения, отдых в теплых странах и так далее. Однако сейчас все изменилось, она поменяла взгляды на жизнь.

Прочитав стихотворение, поклонники написали много комментариев, в которых желали Бузовой быстрее найти настоящую вторую половинку, чтоб пережить тяжелый период в жизни. Отметим, что исполнительница с трудом переживает различные жизненные трудности, несмотря на то, что в карьере у нее все нормально.
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