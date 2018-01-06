Регина Тодоренко рассказала о новогодних каникулах

Ведущая Регина Тодоренко поведала подписчикам о своих новогодних каникулах. Проводит время звезда в родной Одессе.

Никита Готский

Многие знаменитости отправляться отдыхать в Новый год в теплые страны, чтобы поплавать в море и насладиться жарким солнцем. Региона Тодоренко "пошла против системы" и отправилась к родственникам в холодную Одессу. Ведущая не может похвалиться активным времяпровождением, но при этом она смогла расслабиться и возобновить свои силы и энергию после учебы в киноакадемии. Регина рада такому отдыху, ко всему прочему она с большим удовольствием полакомилась домашней кухней и посмотрела любимые кинокартины в приятной обстановке. В соцсети знаменитость показала фанатам фотографию, где она находится на диване и любуется яркой новогодней елкой.Подписчики заметили, что дерево украшено изображениями, которые создают в помещении новый, определенный уют. Они порадовались за Регину, что та отлично проводит время и отдыхает в положительном ключе, при этом увидев возле Тодоренко незнакомого парня, проявили интерес к его персоне.