Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

Сюжеты :

Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова
| | Модель Ирина Воронина порадовала поклонников красивой фигурой

Модель Ирина Воронина порадовала поклонников красивой фигурой

Вчера, 21:38
Русская эмигрантка Ирина Воронина,ныне являющаяся моделью в США, опубликовала эротический снимок в Instagram. Перед подписчиками она предстала в одном нижнем белье.

Модель Ирина Воронина порадовала поклонников красивой фигурой

 

Воронина радуется выходному дню, в связи с чем обнародовала новую фотографию в соцсети. Она появилась перед фанатами на фоне яркой, зеленой местности в одном купальнике, показывая свое стройное тело и красивую грудь. Свой пост она подписала такими словами: "Когда проснешься и осознаешь, что сегодня суббота".

За два часа после публикации изображения снимок модели набрал более 3700 лайков и множество комментариев подписчиков. Фолловеры высказывают комплименты Ирине, называя ее "сладкой", "любовной" и "абсолютно потрясающей".

Ирина Воронина родилась в 1977 году в Дзержинске. Известна по работам с Playboy, где признавалась девушкой месяца (2001 год, январь).
Никита Готский
Новости по теме
"Русская Кардашьян" опубликовала эротический снимок в купальнике

Российская модель Анастасия Квитко, также известная как "русская Кардашьян", опубликовала новую фотографию в Интернете. Она появилась перед камерой без белья,

Ирина Шейк опубликовала эротическое фото
Ирина Шейк опубликовала эротическое фото

Российская модель Ирина Шейк взбудоражила своих подписчиков пикантной фотографией в нижнем белье. Изображение Ирина опубликовала на соей странице в соцсети

Модель Ирина Шейк показала обнаженную грудь с необычного ракурса
Модель Ирина Шейк показала обнаженную грудь с необычного ракурса

Российская модель Ирина Шейк в очередной раз шокировала поклонников, показав обнаженную грудь с необычного ракурса. Знаменитость сфотографировалась на фоне

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости