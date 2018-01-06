Модель Ирина Воронина порадовала поклонников красивой фигурой

Русская эмигрантка Ирина Воронина,ныне являющаяся моделью в США, опубликовала эротический снимок в Instagram. Перед подписчиками она предстала в одном нижнем белье.

Никита Готский

Воронина радуется выходному дню, в связи с чем обнародовала новую фотографию в соцсети. Она появилась перед фанатами на фоне яркой, зеленой местности в одном купальнике, показывая свое стройное тело и красивую грудь. Свой пост она подписала такими словами: "Когда проснешься и осознаешь, что сегодня суббота".За два часа после публикации изображения снимок модели набрал более 3700 лайков и множество комментариев подписчиков. Фолловеры высказывают комплименты Ирине, называя ее "сладкой", "любовной" и "абсолютно потрясающей".Ирина Воронина родилась в 1977 году в Дзержинске. Известна по работам с Playboy, где признавалась девушкой месяца (2001 год, январь).