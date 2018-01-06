Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

Сюжеты :

Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова
| | Голая грудь и «секс с гастарбайтером»: Волочкова познакомила поклонников с любимым мужчиной

Голая грудь и «секс с гастарбайтером»: Волочкова познакомила поклонников с любимым мужчиной

Вчера, 21:33
Сенсации от балерины в Instagram. Артистка не перестает удивлять общественность, демонстрируя интимную часть жизни. 

 

Анастасия Волочкова решила не надеяться на СМИ и самостоятельно рассказать о новом мужчине в ее жизни. Так, на своей странице в социальной сети балерина опубликовала снимок, который подписала: «Поездка на Мальдивы - мне! Пишу из самолета - это тоже мне. Подаренный мне белый майбах - мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте. Он уже есть! Любимые белые розы - тоже мне! И мои! Объятия любимого человека - тоже мне! Спортивный костюм лично подарила, не нервничайте», - подписала фото Волочкова. Балерина добавила, что не стоит завидовать, нужно дарить добро, и тогда все будет. «А всё, что у меня есть, я -заслужила! Неимоверным трудом! И, милые мои, после всего того, что я достигла и совершила и станцевала, поверьте, мне можно всё», - добавила артистка. Критики в очередной раз обратили на себя внимание, прокомментировав снимок балерины: «Глупая, вечно пьяная женщина развлекает толпу. Почему бы не посмеяться. Как дрессированный таракан, мерзко, но прикольно». Многие удивились, как, имея два роскошных автомобиля, можно так безвкусно одеваться. Нашлись и те, кто начал удивляться столь огромной неприязни к персоне балерины и тому, как она эпатирует на фоне этой «ненависти». «Душевной вам гармонии», - добавили пользователи сети.

 

После скандальной публикации Анастасия Волочкова не перестала привлекать к себе внимание экстравагантными постами. Так, балерина позволила себе представить на суд общественности снимок, где она демонстрирует оголенный бюст на кровати в гостинице. «Я здесь», - подписала снимок Волочкова. Публикация скрыта от комментариев.

 

Известно, что балерина отдыхает на Мальдивах, о чем она регулярно напоминает своим подписчикам в сети. Успела сфотографироваться артистка и со своими соотечественниками на курорте. «В первый день по прилету на острове встретить соотечественников-радость! Замечательные люди», - подписала снимок артистка. В комментариях под фото пользователи сети начали активно дискутировать относительно того, кто же является любимым мужчиной балерины. Нашлись и те, кто начал апеллировать к эпатажности Волочковой: «Там может секс с гастарбайтером ил садовником, а вы мешаете».
Дыль Лилия
Новости по теме
Анастасия Волочкова испугала фанатов стремительным похудением
Анастасия Волочкова испугала фанатов стремительным похудением

Поклонники балерины Анастасии Волочковой взволнованы ее стремительным похудение. Она опубликовала снимок, и-за которого фанаты подумали, что Волочкова сильно

Анастасия Волочкова показала архивный снимок с маленькой дочкой
Анастасия Волочкова показала архивный снимок с маленькой дочкой

Анастасия Волочкова продолжает радоваться поклонников своим частым присутствием в сети Instagram. На этот раз светская львица и балерина показала редкий снимок

Анастасия Волочкова рассказала о проблеме с волосами
Анастасия Волочкова рассказала о проблеме с волосами

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, что после Греции у неё были проблемы с волосами. Кроме того, знаменитость нашла мужчину, который помог ей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости