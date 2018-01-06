Голая грудь и «секс с гастарбайтером»: Волочкова познакомила поклонников с любимым мужчиной

Сенсации от балерины в Instagram. Артистка не перестает удивлять общественность, демонстрируя интимную часть жизни.

Анастасия Волочкова решила не надеяться на СМИ и самостоятельно рассказать о новом мужчине в ее жизни. Так, на своей странице в социальной сети балерина опубликовала снимок, который подписала: «Поездка на Мальдивы - мне! Пишу из самолета - это тоже мне. Подаренный мне белый майбах - мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте. Он уже есть! Любимые белые розы - тоже мне! И мои! Объятия любимого человека - тоже мне! Спортивный костюм лично подарила, не нервничайте», - подписала фото Волочкова. Балерина добавила, что не стоит завидовать, нужно дарить добро, и тогда все будет. «А всё, что у меня есть, я -заслужила! Неимоверным трудом! И, милые мои, после всего того, что я достигла и совершила и станцевала, поверьте, мне можно всё», - добавила артистка. Критики в очередной раз обратили на себя внимание, прокомментировав снимок балерины: «Глупая, вечно пьяная женщина развлекает толпу. Почему бы не посмеяться. Как дрессированный таракан, мерзко, но прикольно». Многие удивились, как, имея два роскошных автомобиля, можно так безвкусно одеваться. Нашлись и те, кто начал удивляться столь огромной неприязни к персоне балерины и тому, как она эпатирует на фоне этой «ненависти». «Душевной вам гармонии», - добавили пользователи сети.

После скандальной публикации Анастасия Волочкова не перестала привлекать к себе внимание экстравагантными постами. Так, балерина позволила себе представить на суд общественности снимок, где она демонстрирует оголенный бюст на кровати в гостинице. «Я здесь», - подписала снимок Волочкова. Публикация скрыта от комментариев.

Дыль Лилия

Известно, что балерина отдыхает на Мальдивах, о чем она регулярно напоминает своим подписчикам в сети. Успела сфотографироваться артистка и со своими соотечественниками на курорте. «В первый день по прилету на острове встретить соотечественников-радость! Замечательные люди», - подписала снимок артистка. В комментариях под фото пользователи сети начали активно дискутировать относительно того, кто же является любимым мужчиной балерины. Нашлись и те, кто начал апеллировать к эпатажности Волочковой: «Там может секс с гастарбайтером ил садовником, а вы мешаете».