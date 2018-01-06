Мусульбес высмеяли из-за коротких ног

Возлюбленный участницы скандального проекта «Дом-2» Татьяны Мусульбес опубликовал на просторах интернета новое фото. Снимок вызвал волну возмущения среди поклонников, так как они считают, что у Мусульбес короткие ноги.

В Instagram появилось новое фото Татьяны Мусульбес и ее возлюбленного Виктора Литвинова. Однако подписчики отрицательно отреагировали на него, так как им показалось, что у знаменитости короткие ноги по соотношению с телом. Поклонники незамедлительно задались вопросом, для чего было размещать такой снимок. Однако есть и такие фанаты, которые защищали своего кумира. Они написали, что все из-за неправильного ракурса съемки.

Фотографию Литвинов сопроводил надписью, в которой сказал, что у него и Мусульбес были различные этапы в отношениях, однако настало время все простить. У фанатов сложилось такое впечатление, что он отомстил Татьяне за то, что она раскрепощено вела себя, находясь рядом с другими представителями сильного пола.