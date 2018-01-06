Апполонов-Григорьев радует детей Юлии Барановской в Индонезии

Барановская является не первой знаменитостью отечественного шоу-бизнеса, которая проводит новогодние праздники не в холодной России, а в теплых государствах. Вместе со своими детьми ведущая уехала в Индонезию. Компанию ей составил Григорьев-Апполонов и другие звезды. Барановская является не первой знаменитостью отечественного шоу-бизнеса, которая проводит новогодние праздники не в холодной России, а в теплых государствах. Вместе со своими детьми ведущая уехала в Индонезию. Компанию ей составил Григорьев-Апполонов и другие звезды.

Андрей является самым знаменитым из всего круга общения Юлии, кто вместе с ней также улетел в экзотическую страну. Певец отправился отдыхать вместе с супругой. Прежде он заявлял о желании отмечать новогодние торжества в Индонезии, но каких-либо подробностей не уточнял.

Все отпрыски Барановской хорошо и быстро нашли общий язык с музыкантом. Сама телеведущая шутит, что теперь у нее имеется еще один ребенок, намекая на Андрея. Юля обнародовала фотографию в Instagram,где ее дети окружили артиста.

Никита Готский

Юлия Барановская находится на отдыхе с детьми в компании Андрея Григорьева-Апполонова. Ее отпрыски уже подружились с известным певцом.