Апполонов-Григорьев радует детей Юлии Барановской в Индонезии

Барановская является не первой знаменитостью отечественного шоу-бизнеса, которая проводит новогодние праздники не в холодной России, а в теплых государствах. Вместе со своими детьми ведущая уехала в Индонезию. Компанию ей составил Григорьев-Апполонов и другие звезды.
Апполонов-Григорьев радует детей Юлии Барановской в ИндонезииВчера, 21:15
Телеведущей Юлии Барановской фанаты в соцсетях посоветовали прятать лицо, что стало известно из комментариев пользователей к новым фотографиям звезды
Юлии Барановской сегодня исполнилось 31 год. Совсем недавно ее знали только, как жену известного футболиста Андрея Аршавина. Сейчас же она успешная телеведущая
Юлия Барановская, бывшая супруга известного отечественного футболиста Андрея Аршавина, в своем недавнем интервью призналась, что спортсмен уже два года подряд