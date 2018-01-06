Пользователи соцсетей обвинили Ольгу Бузову в плагиате

Ведущая и начинающая певица Ольга Бузова вновь взбудоражила соцсети. На сей раз внимание интернет-пользователей привлек пост Ольги, который оказался плагиатом.

Дарья Светозарова

Подписчики знаменитости заявили, что высказывание «Мы любя, врем, что в любовь не верим и отрицаем ее наличие, а сами тем временем по ее вине сходим с ума», опубликованное недавно на ее страничке, на самом деле не является плодом творческих усилий звезды «Дома-2». Выяснилось, что автором этих строк является некто под ником Lionheart (львиное сердце). Высказывание было опубликовано на сайте «Проза.ру» еще в декабре прошлого года.Другие фолловеры сообщили, что эти же строки они прочли в группе Shaman в соцсети «Одноклассники». Это навело пользователей на мысль, что плагиатом мыслей Лайонхарта занимается не только Ольга Бузова. Телеведущая пока хранит молчание и создавшуюся ситуацию не комментирует. Пользуясь ее молчанием, подписчики вновь затронули тему отношений Ольги и ее экс-супруга Дмитрия Тарасова – дескать, знаменитости не дает покоя предательство футболиста.