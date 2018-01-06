Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

Сюжеты :

Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова
| | Солнцев поведал о съемной квартире

Солнцев поведал о съемной квартире

Вчера, 20:34
Бывший участник скандального проекта «Дом-2» Рустам Солнцев показал свою новую квартиру, которую он снимает в центре Москвы. Свое жилище знаменитость показал не только подписчикам в интернете, но и обычным зрителям.

Солнцев поведал о съемной квартире

 

В свою новую съемную квартиру Солнцев пригласил журналистов. Отметим, что двухкомнатная квартира расположена на Сретенском бульваре. В новое жилище Рустам переехал почти месяц назад, потому что с прошлой домовладелицей у него не сложились отношения. Вместе со знаменитостью в апартаментах живет его собака Ванда породы бультерьер.

Солнцев поведал о съемной квартире

 

Солнцев говорит, что в этой квартире ему очень уютно. Одна часть окон выходит на Сретенский бульвар, а другая на Рыбников переулок. Отметим, что за такое прекрасное жилище знаменитость платит примерно 100 тысяч рублей в месяц. Также звезда скандальной программы заметил, что не любит, когда в доме много всего наставлено.
Новости по теме
Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой»
Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой»

Звезда телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев раскритиковал новый виток творчества Аллы Пугачёвой.

Рустам Солнцев показал подписчикам собаку-модель
Рустам Солнцев показал подписчикам собаку-модель

Рустам Солнцев решил повеселить своих подписчиков, показав им свою собаку, которая в смешной позе разлеглась перед зеркалом. Фолловеры его Instagram в шутку

Рустам Солнцев поведал об обманах на проекте «Дом-2»
Рустам Солнцев поведал об обманах на проекте «Дом-2»

Скандальный участник популярного российского проекта «Дом-2» поведал об обманах, которые происходят на телешоу.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости