Солнцев поведал о съемной квартире

Бывший участник скандального проекта «Дом-2» Рустам Солнцев показал свою новую квартиру, которую он снимает в центре Москвы. Свое жилище знаменитость показал не только подписчикам в интернете, но и обычным зрителям.

В свою новую съемную квартиру Солнцев пригласил журналистов. Отметим, что двухкомнатная квартира расположена на Сретенском бульваре. В новое жилище Рустам переехал почти месяц назад, потому что с прошлой домовладелицей у него не сложились отношения. Вместе со знаменитостью в апартаментах живет его собака Ванда породы бультерьер.

Солнцев говорит, что в этой квартире ему очень уютно. Одна часть окон выходит на Сретенский бульвар, а другая на Рыбников переулок. Отметим, что за такое прекрасное жилище знаменитость платит примерно 100 тысяч рублей в месяц. Также звезда скандальной программы заметил, что не любит, когда в доме много всего наставлено.