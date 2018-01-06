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| | Варвара Третьякова расплакалась из-за новогоднего подарка за 4,5 миллиона рублей

Варвара Третьякова расплакалась из-за новогоднего подарка за 4,5 миллиона рублей

Вчера, 20:13
В отличие от большинства участников реалити-шоу «Дом-2» - как бывших, так и настоящих – Варвара Третьякова из Екатеринбурга не стремится выставлять напоказ свою личную жизнь. До недавнего времени поклонники знаменитости и понятия не имели о том, что девушка вышла замуж – скрывала Варвара не только сам факт свадьбы, но и весь процесс подготовки к ней.

 

Поклонники уже привыкли к тому, что Третьякова информирует их о переменах в личной жизни с большим опозданием, и тем удивительнее для них было то, что девушка запостила в Сеть фото своего подарка от мужа. На снимке был изображен дорогой автомобиль – Porsche Cayenne синего цвета. Как сообщила сама Варвара, стоит это транспортное средство четыре с половиной миллиона рублей. Девушка призналась, что и не надеялась получить такой презент и даже расплакалась, узнав, что стала владелицей шикарного авто.

Подписчики принялись поздравлять Третьякову и заявили, что такие подарки и означают, что девушка счастливо вышла замуж. Щедрость супруга бывшей «домоседки» привела фолловеров в восторг, но они вспомнили, что автомобиль на этот Новый год уже дарили одной из бывших участниц реалити-шоу. Накануне своим транспортным средством похвасталась Александра Артемова.
Дарья Светозарова
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