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| | Дарья Пынзарь посещает атлет-зал после Нового года

Дарья Пынзарь посещает атлет-зал после Нового года

Вчера, 19:51
После праздничного застолья Дарья Пынзарь отправилась в тренажерный зал. Об этом она сообщила в Instagram.
 

Дарья Пынзарь посещает атлет-зал после Нового года

 

Пынзарь утверждает, что без труда может набрать лишние килограммы. Она признается, что иногда является довольно несдержанной в употреблении пищи. Например, во время новогоднего застолья Дарья устроили себе праздник живота, за что теперь расплачивается. Звезда телепроекта "Дом-2" и ее возлюбленный Сергей ныне занимаются физкультурой в атлет-зале.

Пынзарь отмечает, что во время торжеств активно поедала салаты с майонезом, мясные продукты, употребляла алкоголь, поэтому она недовольна собственной фигурой и ощущает себя не столь положительно. Несмотря на это Дарья нашла в себе силу духа отправится в спортивный зал, дабы сбросить лишние калории. Муж Сергей составил для жены ряд упражнений после которых ее верхняя часть тела похудеет, а нижняя укрепится.
Никита Готский
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