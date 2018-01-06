Александра Черно хочет вывести свою татуировку

Участница проекта «Дома-2» Александра Черно решила, после расставания со своим бой-френдом, кардинально себя изменить.





Расставание с Иосифом Оганесяном Александра очень тяжело перенесла, она была на грани нервного срыва. Теперь у нее все хорошо. Она изменила в край свою внешность. В первую очередь принялась за свою прическу, нарастила волосы и выбрила висок. Следующим шагом станет тату, которое они вместе делали, Саша хочет его вывести. Тем более, что она сейчас всерьез увлечена Михаилом Вырским, и не хочет оставлять на себе воспоминания об Иосифе.Ранее, в социальную сеть была выложена фотография с парной татуировкой Александры и Иосифа, которыми они очень гордились. У молодого человека был бегемот, а у девушки жираф, символы крепкой любви с мультфильма «Мадагаскар».