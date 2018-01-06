Самбурская и Рудова публикуют с морского отдыха эротические фотографии

Настасья Самбурская и Наталья Рудова отправились отдыхать на море, показывая фанатам снимки с курортов. Звезды демонстрируют свои "горячие" изображения, радуя поклонников.

Никита Готский

Многие отечественные знаменитости проводят новогодние торжества в жарких странах. В их аккаунтах в соцсетях можно увидеть немалое число фотографий в эротических купальниках. Не исключением оказались Анастасия Самбурская и Наталья Рудова.Звезда молодежного сериала "Универ" опубликовала в Instagram снимок, где она предстает перед подписчиками в ярком бикини в спортивном стиле. Знаменитость решила, не стесняясь, продемонстрировать поклонникам свои женские прелести. Стройные ноги, идеальная фигура, пышная грудь, подтянутый живот все это с восторгом обговаривают фолловеры в мировой "паутинке". Настасья немало времени уделяет фигуре, они занимается спортом как дома, так и в зале.