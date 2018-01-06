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| | Самбурская и Рудова публикуют с морского отдыха эротические фотографии

Самбурская и Рудова публикуют с морского отдыха эротические фотографии

Вчера, 19:26
Настасья Самбурская и Наталья Рудова отправились отдыхать на море, показывая фанатам снимки с курортов. Звезды демонстрируют свои "горячие" изображения, радуя поклонников.

Самбурская и Рудова публикуют с морского отдыха эротические фотографии

 

Многие отечественные знаменитости проводят новогодние торжества в жарких странах. В их аккаунтах в соцсетях можно увидеть немалое число фотографий в эротических купальниках. Не исключением оказались Анастасия Самбурская и Наталья Рудова.

Звезда молодежного сериала "Универ" опубликовала в Instagram снимок, где она предстает перед подписчиками в ярком бикини в спортивном стиле. Знаменитость решила, не стесняясь, продемонстрировать поклонникам свои женские прелести. Стройные ноги, идеальная фигура, пышная грудь, подтянутый живот все это с восторгом обговаривают фолловеры в мировой "паутинке". Настасья немало времени уделяет фигуре, они занимается спортом как дома, так и в зале.
Никита Готский
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