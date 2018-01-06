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| | Настасья Самбурская и Наталья Рудова соврали поклонникам, что отдыхают в Сочи

Настасья Самбурская и Наталья Рудова соврали поклонникам, что отдыхают в Сочи

Вчера, 21:49
Настасья Самбурская и Наталья Рудова соврали поклонникам, что отдыхают в Сочи. Интернет-пользователи не верят словам артисток, поскольку они показывают снимки в купальниках, когда в городе холодно, как сообщает VistaNews.

Настасья Самбурская и Наталья Рудова соврали поклонникам, что отдыхают в Сочи

 

Актрисы показали кадры, опубликовав их в одно и то же время в Instagram. По словам Настасьи Самбурской, она отдыхает просто в Сочи, а вот Наталья Рудова ещё и указала место – «Роза Хутор». Однако последний является горнолыжным курортом, так что никаких пляжей там быть не может.

Подписчики предполагают, что это очередная странная шутка Рудовой и Самбурской. Ранее актрисы уже позволили себе выходку с «женихом-китайцем» первой. На самом деле им оказалась Настасья Самбурская, которую узнали подписчики, несмотря на то, что большую часть лица она закрыла волосами.

Ирина Летинская
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