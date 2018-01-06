Настасья Самбурская и Наталья Рудова соврали поклонникам, что отдыхают в Сочи

Настасья Самбурская и Наталья Рудова соврали поклонникам, что отдыхают в СочиВчера, 21:49
Настасья Самбурская и Наталья Рудова отправились отдыхать на море, показывая фанатам снимки с курортов. Звезды демонстрируют свои "горячие" изображения, радуя
Знаменитая артистка Настасья Самбурская официально зарегистрировала отношения с Кириллом Дыцевичем. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Актриса Настасья Самбурская у себя на профиле в сети Instagram выложила общий снимок с коллегой Натальей Рудовой, на фото можно увидеть, что обе подруги сидят