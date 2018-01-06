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| | Модель Алена Шишкова напугала поклонников тощей фигурой

Модель Алена Шишкова напугала поклонников тощей фигурой

Вчера, 18:52
Модель, вице-мисс Россия 2012 года Алена Шишкова напугала фанатов тощей фигурой. Девушка выложила на своем аккаунте в Instagram фото в светлом облегающем костюме и белых ботильонах.

 

В костюме верхняя часть представлена тугим корсетом, которые едва умещает упругую грудь Алены. Несмотря на впечатляющие размеры декольте, фанаты остались разочарованы фигурой красавицы в целом. Они нашли бывшую вице-мисс слишком худой и даже сравнили ее со «скелетом, обтянутым кожей и дорогим нарядом» и назвали худым клоном Ким Кардашьян. Некоторые стали критиковать девушку за злоупотребление ретушью. По их мнению, личико Алены и так очень красивое и в обработке в фоторедакторе не нуждается. Ботильоны тоже не вызвали восторга у подписчиков. Им показалось, что в такой обуви ноги слишком потеют, и мысли об этом портят впечатление от лука.

Однако остальным подписчикам костюм девушки, равно как и она сама, понравился. Они назвали ее красоткой, хорошенькой и засыпали стройную экс-вице-мисс искренними комплиментами. Всего публикацию оценили более 87 тысяч пользователей соцсети.
Дарья Светозарова
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