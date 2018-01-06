Светлана Ходченкова напугала поклонников «опасным» снимком

Популярная российская актриса Светлана Ходченкова проявила удивительную смелость, расположившись ради красивой фотографии на самом краю скалы. В настоящее время красавица проводит рождественские каникулы в Индонезии.

Пойда Анна

Актриса решила поменять зиму на лето, отправившись в Индонезию вместе с подругой, где они наслаждаются удивительно красивыми пейзажами, катаются на яхте и лакомятся блюдами экзотической кухни.Светлана также выложила на официальную страницу в соцсети Instagram снимок, на котором она бесстрашно устроилась на высокой скале над гладью голубой воды. Фолловеры посоветовали звезде быть аккуратнее, так как, по их мнению, она является народным достоянием и если она упадет, это станет неоценимой потерей для всего российского кинематографа.