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| | Светлана Ходченкова напугала поклонников «опасным» снимком

Светлана Ходченкова напугала поклонников «опасным» снимком

Вчера, 17:51
Популярная российская актриса Светлана Ходченкова проявила удивительную смелость, расположившись ради красивой фотографии на самом краю скалы. В настоящее время красавица проводит рождественские каникулы в Индонезии.

Светлана Ходченкова напугала поклонников «опасным» снимком

 

Актриса решила поменять зиму на лето, отправившись в Индонезию вместе с подругой, где они наслаждаются удивительно красивыми пейзажами, катаются на яхте и лакомятся блюдами экзотической кухни.

Светлана также выложила на официальную страницу в соцсети Instagram снимок, на котором она бесстрашно устроилась на высокой скале над гладью голубой воды. Фолловеры посоветовали звезде быть аккуратнее, так как, по их мнению, она является народным достоянием и если она упадет, это станет неоценимой потерей для всего российского кинематографа.
Пойда Анна
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