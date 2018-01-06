Экс-супруга Тимати оголилась для видео

Экс-супруга Тимати оголилась для видеоВчера, 22:00
Экс-супруга рэпера Тимати и мать его дочери Алисы – Алёна Шишкова – опубликовала в своем фото-блоге Instagram снимок, который очень смутил её поклонников.
Популярная модель и бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова уехала в Карелию. В одной из северных клиник девушка посещает процедуры по очищению организма, при
24-летняя российская модель Алёна Шишкова вместе с бывшим возлюбленным Тимати празднует день рождения дочери в Доминикане. Однако девушка не забывает делать