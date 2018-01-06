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| | Экс-супруга Тимати оголилась для видео

Экс-супруга Тимати оголилась для видео

Вчера, 22:00
Экс-супруга Тимати Алёна Шишкова оголилась для видео, полностью сняв всю одежду. Модель из Тюмени крутилась у окна, демонстрируя особенности своей фигуры, как сообщает VistaNews.

Экс-супруга Тимати оголилась для видео

 

Алёна Шишкова, получившая много титулов на конкурсах красоты, теперь показала и несколько другую свою сторону. В эротическом видео тело модели только несколько затемнялось, однако интимные части были видны хорошо. Подписчики с восторгом стали писать, что у Алёны Шишковой идеальная фигура, однако предупредили, что за такой контент её могут заблокировать в Instagram.

По какой причине модель решила показать себя в настолько откровенном виде, она не пояснила. Ролик быстро стал популярным, набрав за короткое время десятки тысяч «лайков».

Ирина Летинская
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