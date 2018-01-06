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| | Актриса и телеведущая Яна Кошкина снялась в обнаженном виде

Актриса и телеведущая Яна Кошкина снялась в обнаженном виде

Вчера, 17:33
В социальной сети Instagram Яна Кошкина опубликовала фото своего обнаженного тела.

Актриса и телеведущая Яна Кошкина снялась в обнаженном виде

 

Актриса и телеведущая Яна Кошкина, опубликовала в социальной сети снимок, где она находится в ванной, прикрыв рукой свою грудь, и смакует игристое шампанское. Она не колеблясь выставляет свои «пышные прелести» на всеведение. Поклонники Яны с восторгом отреагировали на ее фото и с искренним сердцем писали комментарии, желая самого лучшего в новом году.

 

Напомним, ранее Яна Кошкина с восторгом рассказывала журналистам о своем бюсте, что с его помощи она много разбила мужских сердец. Словно, благодаря своей груди, она добилась высокого рейтинга.
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