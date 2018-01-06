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| | Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу

Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу

Вчера, 16:21
Регина Тодоренко – первая звезда, у которой начали сбываться новогодние желания. Она уже отрастила монобровь, дело осталось за запуском шоу и блога.

Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу

 

Экс-ведущая «Орла и решки» поставила перед собой три цели в этом году: «Запустить мега крутое шоу, наконец-то начать БЛОГ и отрастить монобровь», - пишет девушка в соцсети. С последним она справилась, о чём говорит её последняя фотография, на которой Регина позирует с той самой монобровью. Правда, ненастоящей. Также Тодоренко не уточнила, какие шоу и блог имела в виду, поэтому поклонникам приходится гадать.

Журналисты «ВладТайм» рассказывают, что цели подписчиков телеведущей в Instagram оказались не менее грандиозными. Кто-то решил изучать иностранные языки, заняться музыкой, самообразованием, сесть на шпагат, посетить другие страны. Но и стремления кумира фанаты поддержали, пожелав закончить начатое и завоевать авторской программой и бровью Голливуд.
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