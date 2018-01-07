Фанаты Алены Водонаевой возмутились из-за отсутствия новогодних снимков. Ведущая в ответ выставила новый кадр с отдыха на острове Бали, отметив, что причина в отсутствии большого количества достойных купальников, как сообщает «Версия Инфо».

По словам Алёны Водонаевой, у неё сейчас не так много действительно удачных снимков, и она не хотела разочаровывать поклонников. На Новый год ведущая даже не выставляла в Instagram символические публикации «в праздничном». Теперь знаменитость решила исправиться.

Алёна Водонаева пообещала в дальнейшем всё-таки чаще выставлять новые фотографии. Поклонники этому порадовались, а также пожелали хорошего отдыха на сказочном острове, прося показать очередные снимки как можно скорее.

Ирина Летинская