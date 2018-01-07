Фанаты Алены Водонаевой возмутились из-за отсутствия новогодних снимков

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Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.
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Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?
Российская модель Алена Водонаева вызвала возмущение у своих поклонников фальшивыми сосками. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» опубликовала в личный
Поведение тюменской звезды «Дом-2» Алены Водонаевой настораживает. На своей странице в социальной сети Instagram российская модель, телевизионная ведущая и
Просматривая последние публикации Алены Водонаевой ее поклонники заметили то, что она стала выглядеть намного моложе. Некоторые фанаты даже подумали о том, что