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| | Фанаты Алены Водонаевой возмутились из-за отсутствия новогодних снимков

Фанаты Алены Водонаевой возмутились из-за отсутствия новогодних снимков

Сегодня, 03:00
Фанаты Алены Водонаевой возмутились из-за отсутствия новогодних снимков. Ведущая в ответ выставила новый кадр с отдыха на острове Бали, отметив, что причина в отсутствии большого количества достойных купальников, как сообщает «Версия Инфо».

Фанаты Алены Водонаевой возмутились из-за отсутствия новогодних снимков

 

По словам Алёны Водонаевой, у неё сейчас не так много действительно удачных снимков, и она не хотела разочаровывать поклонников. На Новый год ведущая даже не выставляла в Instagram символические публикации «в праздничном». Теперь знаменитость решила исправиться.

Фанаты Алены Водонаевой возмутились из-за отсутствия новогодних снимков

 

Алёна Водонаева пообещала в дальнейшем всё-таки чаще выставлять новые фотографии. Поклонники этому порадовались, а также пожелали хорошего отдыха на сказочном острове, прося показать очередные снимки как можно скорее.

Ирина Летинская
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